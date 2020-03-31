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Ahmet amcanın kömürlerini gönüllü gençler taşıdı

İHA

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kömür almaya gidemeyen Ahmet amcanın kömür talebini, Merzifon gençleri karşıladı.

Ahmet amcanın kömürlerini gönüllü gençler taşıdı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kömür almaya gidemeyen Ahmet amcanın kömür talebini, Merzifon gençleri karşıladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak Türkiye’ye kadar sıçrayan korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı Merzifon’un Bahçecik köyünde yaşayan Ahmet amca, Merzifonlu gençleri arayarak evine kömür getirmelerini rica etti. Ahmet amcanın talebini geri çevirmeyen, evine kömürünü götürüp teslim eden gönüllü gençler, Ahmet amcadan hayır duaları aldı.
Yardımların devam edeceğini kaydeden Mustafa Koçak, “Devletimizin yükünü hafifletmek amacıyla aldığımız karar doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Merzifon gençleri olarak bir kez daha tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Sokağa çıkmayın! Siz arayın, biz getirelim evde hayat var diyoruz” dedi.

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