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Amasya ilçeleri ve turistik yerleri özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Amasya nerede, hangi bölgede? Merak edip araştıranlar için Amasya ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

AMASYA NEREDE?

Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde Amasya ilinin merkez ilçesidir. 2019 itibarıyla Amasya (merkez ilçe) 150.828 nüfusa sahiptir.

Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya’dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia - Amacia - Amaccia ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu, Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler (paralar) üzerinde görmek mümkündür.

Bazı sikkeler üzerinde Amaccia veya Amacia isimlerine rastlanılmaktadır. Amasya’nın fethinden önce ve sonrasında da Türkler, Amasseia’yı veya Amaccia, Amacia Türkçede söylendiği gibi Amasya yapmışlardır.

Tahminen MÖ 60 ve MS 19. yıllarda Amasya'da doğduğu bilinen ve Coğrafya ilminin mucidi olarak tanınan Strabon, yazdığı ünlü coğrafya kitabında Amasya’dan Amasseia olarak söz etmektedir.

AMASAYA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

Borabay Gölü

Yedi Kuğular Kuş Cenneti

Halifet Gazi Kümbeti

Kral Kaya Mezarları

Saraçhane Camii

Gümüşlü Cami

Bimarhane (Darüşşifa)

Burmalı Minare Cami

Terziköy Kaplıcası

Çakallar Tepesi