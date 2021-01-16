Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Amasya’da 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu

Amasya’daki Oluz Höyük kazılarında Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık ateş tapınağının buluntuları ortaya çıkarıldı

Amasya’da 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu
İHA

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, 14 yıldır arkeolojik kazıların gerçekleştirdiği Oluz Höyük’te saptanan Pers dönemine ait ateş tapınağı buluntusunun Anadolu’daki dinler tarihinin seyrinin değişmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

İHA'nın haberine göre ateş tapınaklarının çoğunlukla başta İran olmak üzere Ön Asya bölgesinde görüldüğüne değinen Prof. Dr. Dönmez, “Pers dönemine kadar Anadolu’da çok tanrılı dinlere inanılıyordu. İlk defa Pers döneminde burada tek tanrılı inancın, bir monoteizm diyebileceğimiz tanrıların olduğu bir inancın burada yaşanmış olduğuna dair bulgular karşımıza çıkıyor.

Burada yaşayan insanlar bir ‘ateşgede’ inşa etmişler. Ateşgedenin yanına kutsal yollar ve platformlardan oluşan kutsal bir alan inşa etmişler. Heykel ya da insan betimi gibi herhangi bir figür kullanmamışlar” diye konuştu.

Yerleşmenin ortasında taşlarla kaplı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yol kalıntısının göze çarptığını vurgulan Dönmez, “Bu yolun güneyindeki alanın tamamen Perslerin dinsel yapılanmasına ayrılmış olduğunu kazı çalışmalarında ortaya çıkardık. Özelikle 2013 yılı çalışmalarından itibaren saptadığımız ve içinde kutsal ateş çukuru da içeren bir ‘ateşgede’ kalıntısı, ateş tapınağı diye de nitelendirebileceğimiz yapıyı ortaya çıkardık” şeklinde konuşu.

Kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Amasya Valiliği ile Amasya Belediyesi’nin desteğiyle devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 bin yıllık Kasrik Boğazı ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMBüyük İskender'in geçtiği biliniyor... 6 bin yıllık!
Girlevik Şelalesi 'buz dağı' gibi
YAŞAMDev sarkıtlar oluştu... Adeta 'buz dağı'
Maymun kuyruğu sakal modası interneti etkisi altına aldı
YAŞAMMaymun kuyruğuna benziyor... Sıra dışı sakal modası!
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması’nda Halkın Seçimi finalistleri
YAŞAMTüm ihtişamıyla görüntüledi... Finale kaldı
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu
YAŞAMÜlkelerin geleneksel lezzetleri!
Erkek orangutan yavrusuna annelik yapmaya başladı
YAŞAMYetkililer paylaştı... Eşine az rastlanan görüntüler! ...
15 Ocak On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM15 Ocak On Numara çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! (16 Ocak 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Osmanlı mirası Kasr-ı Hümayun Sarayı ihtişamıyla yıllara meydan okuyor
YAŞAMOsmanlı mirası ihtişamıyla yıllara meydan okuyor
1. Kılıçarslan'ın mezarının bulunmasında en önemli kaynak!
YAŞAM1. Kılıçarslan'ın mezarının bulunmasında en önemli ...