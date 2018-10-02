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Saatlik asgari ücreti 15 dolara çıkarıyor

ABD’li e-ticaret devi Amazon, ülkedeki 350 bin çalışanı için eşit asgari ücret uygulama kararı aldı. Şirket, çalışanlarına saatlik 15 dolar verecek.

02.10.2018 - 16:01 | Güncelleme:

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Amerikalı çalışanlar için asgari ücreti gelecek aydan itibaren saatte 15 dolara çıkaracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni asgari ücret tarifesinin tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici ve mevsimlik mesai yapan tüm çalışanları kapsayacağı kaydedildi. 

Amazon, ABD'de çevrimiçi ticaret ağı için dağıtım merkezi işlevi gören dev malzeme depoları yanında Whole Foods gibi bazı perakende zincirlerini de işletiyor.

FEDERAL ÜCRETİN İKİ KATI

Ülkede yaklaşık 350 bin kişi istihdam eden şirket bugüne dek farklı eyaletlerdeki çalışanlarına farklı asgari ücret uyguluyordu. Örneğin Teksas eyaletine bağlı Austin şehrindeki malzeme deposunda çalışan bir işçi saatte 10 dolar kazanırken, New Jersey eyaletine bağlı Robinsville şehrinde çalışan bir işçi saate 13.5 dolar kazanıyordu.

Geçen yıl için Amazon'daki ortalama saatlik ücret ise 28.4 dolar olarak gerçekleşmişti. Federal asgari ücretin saatte 7.5 dolar olduğu ABD'de her eyalet kendi asgari ücret düzeyini belirleme yetkisine sahip bulunuyor.

110 milyar doları aşian servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un kuruduğu ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de e-ticaret pazarına resmen giriş yapan Amazon'un dünya genelindeki çalışan sayısı ise 575 bini aşıyor.

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