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Amazon'dan 8.5 milyar dolarlık medya hamlesi

E-ticaret şirketi Amazon, son yılların en büyük medya satın alımlarından birine imza attı. ABD'li şirket, medya kuruluşu Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8.45 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu. Açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve müşterilerin mevcut çalışmalara daha fazla erişiminin sağlanacağı kaydedildi. 1924 yılında kurulan MGM, "James Bond" filmlerine ev sahipliği yapması ile biliniyor

Amazon'dan 8.5 milyar dolarlık medya hamlesi - haberler
Amazon ünlü medya şirketini satın aldı
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ABD'li e-ticaret devi Amazon, medya şirketi Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) 8.45 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, MGM'nin, yaklaşık bir asırlık film yapımcılığı deneyimine sahip olduğu ve öncelikli olarak televizyon programlarına odaklanan Amazon Studios'un çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

Amazon'un MGM'yi 8.45 milyar dolara satın almasına yönelik anlaşmanın imzalandığı belirtilen açıklamada, Amazon'un MGM'nin mirasını ve film kataloğunu korumaya yardımcı olacağı ve müşterilerin mevcut çalışmalara daha fazla erişiminin sağlanacağı kaydedildi.

1924 yılında kurulan MGM, "James Bond" filmlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, kablolu yayın platformu Fpix'in de sahibi olarak biliniyor.

MGM ile yapılan satın alma anlaşması, Amazon'un ikinci büyük alımı oldu. Şirket, 2017'de süpermarket zinciri Whole Foods'u 13.7 milyar dolara almıştı.

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