Amazon Prime Gaming'ten 847 TL’lik 7 oyun bedava! İşte ekim ayı oyunları

Oyun dünyasının tutkunları için muhteşem fırsatlar sunan Prime Gaming her ay kullanıcılarına bedava oyun hizmeti sunuyor. Kullanıcılara sunulan bu ayrıcalıklar tam manasıyla yüzleri güldürecek cinsten! Ekim ayı için 847 TL değerindeki 7 ücretsiz oyuna ek olarak farklı yapımlarda oyun içi eşyalar, nesneler ve kozmetikler de veren Prime Gaming ayrıca Twitch'te de bedava abonelik başta olmak üzere pek çok avantaj sağlıyor. Amazon Prime Gaming ekim ayında kullanıcılarına hem AAA, hem de sevilen bağımsız yapımlardan oluşan 7 oyunu bedava sunacak.

Oyuncuları nükleer saldırılar ve radyasyon ile kirlenmiş, post apokaliptik bir evrene davet eden oyun çıktığı dönemde oldukça eleştirilmişti. Ancak oyunun benzersiz evreni, hayatta kalma mekanikleri ve açık dünyada sunduğu çok oyunculu deneyim ona bir şans verilmesini hak ediyor.

Bir diğer oyun ise 345 TL değerinde bir strateji klasiği olan Total War: WARHAMMER 2.