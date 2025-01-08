Amazon yapay zeka altyapısı için 11 milyar dolar yatırım yapacak

Amazon'dan yapılan açıklamada, Georgia'nın teknoloji merkezi olarak yükselişine devam ettiğinin altı çizildi.

AWS'nin bulut bilişim ve yapay zeka teknolojilerini desteklemek üzere Georgia'daki altyapısını genişletmek için 11 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı bildirilen açıklamada, bu yatırımın en az 550 yeni yüksek vasıflı istihdam oluşturmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, üretken yapay zekanın, gelişmiş bulut altyapısı ve işlem gücüne olan talebi artırdığına işaret edilerek, AWS'nin yatırımlarının Georgia'daki veri merkezlerinde yapay zekanın geleceğini destekleyeceği vurgulandı. AWS veri merkezlerinin, geleneksel iş yükleri veya yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri için grafik işlem birimlerini verimli şekilde çalıştıracak kadar esnek olduğu belirtilen açıklamada, bu son teknoloji yapay zeka altyapısının Georgia'nın bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendireceği ifade edildi.