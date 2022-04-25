Johnny Depp, "21 Nisan'daki o tartışmanın ardından, 22 Nisan ile 21 Mayıs arasında Amber'i görmedim. Amber şehir dışındayken birlikte yaşadığımız çatı katındaki eve gidip bir şeyler almak istedim. Ama korumam, bana bunun iyi bir zaman olmadığını söyledi." demişti. Depp, konuşmasının bundan sonraki kısmında, kendisine bir fotoğraf gösterildiğini ifade etmişti. O kare, Johnny Depp'in Amber Heard ile paylaştıkları yatağın kendisine ait tarafında insan dışkısı bulunduğunu gözler önüne sermişti. Depp, "İşte o zaman eve girmek için neden iyi bir zaman olmadığını anladım." demişti. Ünlü aktör, o anda düşünüp hissettiklerini de "O kadar tuhaf ve anlamsızdı ki sadece gülebildim." sözleriyle anlatmıştı.