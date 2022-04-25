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Amber Heard - Johnny Depp davasında sürpriz gelişme: O iddia yalanlandı

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada, bir kozmetik ürünün gündeme gelmesinin ardından açıklama yapıldı. Mahkemede adı geçen marka, Heard'ün iddiasını çürütmek için paylaşımda bulundu

HABERTURK.COM
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    Johnny Depp (58) ve kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard'ün (35) birliktelikleri, 2015 yılında nikah masasına ardandan da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzanmıştı. Depp ve Heard, 2017'de boşanmış ve mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti. 
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    Bu süreçte kariyerinde düşüşe geçen ünlü aktör, kendisi hakkında "eşini döven bir adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir iftira davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda kozlarını paylaşmıştı. O davayı kaybeden kişi ise Depp oldu ancak olay orada noktalanmadı.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    100 MİLYON DOLARLIK DAVA

    Ünlü aktör, eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.  

    Heard de bu hamleye yanıt olarak Johnny Depp'e karşı 100 milyon dolarlık bir iftira davası açtı. İkili, ABD Virginia'da görülen davada özel hayatının bütün ayrıntılarını anlatmak durumunda kalmıştı.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    Aktrisin avukatı Elaine Bredehoft, bahsi geçen davada Heard'ün Johnny Depp'le ilişkisi boyunca yüzündeki morlukları gizleyebilmek için 2016'da ünlü bir markanın kozmetik ürününü kullanmak zorunda kaldığını öne sürmüştü.

    Amber Heard'ün avukatı, markanın ismini özel olarak belirtmese de makyaj ürününü jüri üyelerine göstermişti.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    O ÜRÜN 2017'DE PİYASA SÜRÜLDÜ

    Yaşananların ardından marka, resmi TikTok hesabında kısa bir video yayımlandı. Makyaj malzemeleri üreten şirket perşembe günü, Heard'ün iddiasını çürütmek için 15 saniyelik bir video paylaştı.

    Gönderide, "Bunu bizden siz istediniz" ifadesi kullanılırken, kozmetik ürününün 2017'de piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    Depp ve Heard'ün mahkeme salonundaki bir fotoğrafının yer aldığı videonun üstüne "Dikkat edin: İstismar iddiası 2014-2016 civarında gündeme gelmişti, 2016'da boşanmışlardı, makyaj paletinin çıkış tarihiyse: Aralık 2017." şeklinde not düşüldü.

    Marka videonun yorum kısmında ise "Davanın gerçeklerini sağlamak için buradayız." ifadelere yer verdi.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    Amber Heard cephesinden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    KARŞILIKLI İDDİALAR SÜRÜYOR

    Mahkeme salonu dışında ikilinin ünlü ya da ünsüz hayranları konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken Depp ve Heard de duruşmalarda özel hayatlarıyla ilgili bazıları bugüne kadar hiç bilinmeyen ayrıntıları ortaya sermişti.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    ÖZEL UÇAKTA ÖFKE PATLAMASI

    35 yıldır Hollywood'da birçok filmde görev yapan ses teknisyeni Keenan Wyatt da Boston'dan Los Angeles'a giden özel bir uçakta yaşananları anlatmıştı. Wyatt, 2014 yılında yapılan seyahat sırasında Amber Heard'ün Johnny Depp'e çok soğuk davrandığını belirtmişti. Bir noktada Keenan Wyatt, Heard'e yaklaşıp, Depp'i kast ederek "Biliyorsun, seni önemsiyor." dediğini anlatmıştı. Bunun üzerine Amber Heard'ün aniden öfkelenip, kendisine "Ne cüretle benimle konuşuyorsun?" diye bağırdığını sözlerine eklemişti. Keenan Wyatt, konuyla ilgili "Çok yüksek sesle bağırdı. Uçak çok sessizdi ve o bağırınca birden bire çok büyük bir gürültü oldu." demişti.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    "KENDİMİ BANYOYA KİTLİYORDUM"

    Depp de ilişkilerindeki gerçek tacizcinin eski eşi Heard olduğunu ileri sürmüştü. Amber Heard'ün kendisini küçük düşürücü takma isimlerle çağırdığını belirtmişti. Heard'ün "şiddete ihtiyaç duyduğunu" anlatan Depp, "Zaman zaman kendisini iteklediğini ve bazen de yüzüne bardak fırlattığını" söylemişti. Ünlü aktör, bunlardan kaçınmak ve Amber Heard'den uzak kalmak için bazen kendisini banyoya kilitlediğini de sözlerine eklemişti.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    "YATAĞIN BANA AİT OLAN TARAFINDA..."

    Johnny Depp ile Amber Heard'ün karşı karşıya geldiği bu dava sırasında dudak uçuklatan bazı başka iddialar da tekrar masaya yatırıldı. Bunlardan biri de 2016 yılında yaşanan "yatağa dışkılama" olayıydı. Depp, mahkeme salonunda bu olaydan eski eşinin ya da onun arkadaşlarından birinin sorumlu olduğunu ileri sürmüştü. Johnny Depp'in anlattığına göre olay 21 Nisan 2016'da gerçekleşmişti. Heard'ün 30. doğum günü partisi bittikten sonra çift bir kavgaya tutuşmuştu. Bunun ardından da yataklarında dışkı bulunmuştu. Amber Heard bu konuda Johnny Depp'in iki evcil köpeği Pistol ve Boo'yu suçlamıştı. Fakat Depp, bu konuda köpeklerinin bir suçu olmadığını ve bunun eski eşinin planladığını anlatmıştı.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    Johnny Depp, "21 Nisan'daki o tartışmanın ardından, 22 Nisan ile 21 Mayıs arasında Amber'i görmedim. Amber şehir dışındayken birlikte yaşadığımız çatı katındaki eve gidip bir şeyler almak istedim. Ama korumam, bana bunun iyi bir zaman olmadığını söyledi." demişti. Depp, konuşmasının bundan sonraki kısmında, kendisine bir fotoğraf gösterildiğini ifade etmişti. O kare, Johnny Depp'in Amber Heard ile paylaştıkları yatağın kendisine ait tarafında insan dışkısı bulunduğunu gözler önüne sermişti. Depp, "İşte o zaman eve girmek için neden iyi bir zaman olmadığını anladım." demişti. Ünlü aktör, o anda düşünüp hissettiklerini de "O kadar tuhaf ve anlamsızdı ki sadece gülebildim." sözleriyle anlatmıştı.
  • Amber Heard Johnny Depp davasında sürpriz gelişme! Yalan çıktı

    "KÖPEKLERİM OLAMAZ!"

    Johnny Depp, daha önce de bir davada konu edilen dışkıyı, yatağa Heard'ün getirdiğini savunmuştu. Depp, daha sonra da "Köpeklerin her biri 2 kilo geliyor. Böylesine bir şeyi onların yapması mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı. Bu konu daha önce bir duruşmada da gündeme gelmiş ve hakim bu dışkının köpeklere ait olduğu kanısına varmıştı.

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