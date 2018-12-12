Harmanlar Mahallesi'nde mevcut beton yolu söken ve yenisini yapmak için işe başlayan Çınarcık Belediyesi, 6 aydır çalışmayı durdurdu. Mahalle yağmurlarla bataklığa döndü. Araçların çıkamadığı mahalleye ambulans ve itfaiyenin de girmesi imkansız.



TAHİR DEDEYİ SEDYE İLE TAŞIDILAR



Yağışların ardından Harmanlar Mahallesi halkının dertleri de artmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Sinem Uzunal, 87 yaşındaki hasta dedesi Tahir Güveli rahatsızlanınca ambulansı aradı. Sağlık ekipleri geldiğinde ambulans çamur yoldan çıkamadı. Tahir dedeyi 7-8 kişilik sağlık ekipleri sedye ile ambulansa taşımak zorunda kaldı.



"YOLLARIMIZ BERBAT DURUMDA"

İHA'nın haberine göre, araç kullanmanın ve yollarda yürümenin imkansız olduğunu dile getiren Sinem Uzunal, “Biz aylardır burada mağduriyet yaşıyoruz. Yollarımız berbat durumda. Belediye bizim kendi paramızla döktüğümüz betonu kırdı. En azından bu betonu kırmasaydı kendi ulaşımımızı kendimiz sağlasaydık. Yapacaklarını söylediler, aylardır yapmıyorlar. Ambulans ve itfaiye hiçbir şekilde çıkamıyor. Geçen hafta dedemi hastaneye kaldırdık, ambulans çıkamadı. 7-8 kişi taşımak zorunda kaldık. Şimdi taburcu oldu. Eve getiremiyoruz. Çok mağduruz. Köy değil, burası Yalova’nın Çınarcık ilçesi. Merkeze çok yakınız. Otobüs durağı 200 metre ileride. Böyle bir şey olamaz. Allah muhafaza bir yangın çıksa yanarak ölürüz” diye isyan etti.

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