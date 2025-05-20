Ambulans Şoförü Nedir, Nasıl Olunur? Ambulans Şoförü Olma Şartları Neler ve Yaş Sınırı Var Mı?

Ambulans Şoförü Kimdir ve Görevleri Neler?

Ambulans şoförü, hasta ya da yaralı kişileri olay yerinden alarak, güvenli ve hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırmak üzere eğitim alan kişidir. Ambulans şoförlüğü mesleği ile ilgili en büyük yanılgılardan biri bu mesleğin sadece sürücülükle sınırlı olduğunu düşünmektir. Ambulans şoförlüğü ciddi anlamda sorumluluk gerektiren bir meslek türü olup öncesinde gerekli eğitimler alınmalıdır. Bir ambulans şoförünün görevi oldukça dikkat ister. Hasta ya da yaralı olan kişiyi sağlık kuruluşuna ulaştırmak için hem hızlı hem de güvenli bir taşıma işlemi gerçekleştirmelidir. Bu nedenle trafik koşullarına iyi uyum sağlamalı ve aracın teknik kontrollerini düzenli şekilde yapılmalıdır. Bir ambulans şoförü gerek duyulduğunda ilk yardım ekibine de yardım eder. Örneğin bazı durumlarda sedye taşıması gerekebilir. O yüzden ambulans şoförü yolda olduğu kadar sahada da görev üstlenir. Saydığımız nedenlerden dolayı ambulans şoförü ilk yardımı da biliyor olmalı. Ambulans şoförü olmak için ne yapmak gerekir diye merak edenler öncelikle ambulans şoförü olma şartlarını karşılamalı…

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Ambulans Şoförü Olma Şartları

Meslekler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin araştırdığı alanlardan biri de ambulans şoförlüğü. Ambulans şoförü olmak için ne yapmak gerekir sorusuna cevap arayanların bazı koşulları karşılıyor olmaları gerekir. Ambulans şoförü olma şartları şu şekilde sıralanabilir;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak.

- Uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılıklardan uzak durmak.

- En az lise mezunu olmak.

- Genellikle C ve D sınıfı ehliyete sahip olmak. Bazı kurumlarda B sınıfı ehliyet nadiren de olsa geçerli olabiliyor.

- 112 ambulans şoförü sertifikasına sahip olmak.

- İlk yardım eğitimini tamamlayarak, ilk yardım sertifikası almış olmak.

- Araç kullanımı için gerekli sağlık raporu almak.

- Trafikte en az 3 yıl araç kullanmış olmak.

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Ambulans Şoförü Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Ambulans şoförü olmak için gerekli şartları karşılıyor iseniz sırada ambulans şoförü olmak için ne yapmak gerekir sorusunu yanıtlamak kalıyor. Ambulans şoförü olma şartlarını taşıdığınız takdirde ambulans şoförü olmak için harekete geçebilirsiniz. Bunun için öncelikle hangi alanda çalışacağınıza karar vermeniz gerekir. Ambulans şoförlüğü yapabileceğiniz yerler;

- Devlet hastaneleri

- Özel hastaneler

- Klinikler

- Beledilerin sağlık hizmet birimleri

- Özel ambulans firmaları

Görüldüğü gibi bir ambulans şoförü, hem özel hastanelerde hem de kamu kuruluşlarında çalışabiliyor. Bu nedenle ambulans şoförü yaş sınırı kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Özel sektörde ambulans şoförü olmayı düşünen adaylar için sabit bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak ambulans şoförü yaş sınırı için tercih edilen aralık 21 ila 45 yaş arası oluyor. Bunun nedeni ise hem tecrübe hem de fiziksel yeterliliği sağlayabilmek… Eğer kamuda çalışmak isterseniz, üst yaş sınırı 35 ve 40 arasında değişiyor. Çalışacağınız kuruma karar verip, gerekli koşulları sağladığınız takdirde geriye yapmanız gerekenler kalıyor. En az lise mezunu olan adaylar gerekli eğitimleri, talep edilen ehliyeti alarak çalışmaya hazır duruma gelebilir. Ancak Paramedik ya da Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar için bu süreç daha kolay ilerler. Ancak elbette bu okullardan mezun olmak şart değil. MEB onaylı kursların sertifika programlarına da katılabilir. Bu noktada ambulans şoförü belgesi nasıl alınır sorusu akla geliyor.