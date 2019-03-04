Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, edinilen bilgilere göre B.K (17),amcasının oğlu Ramazan Demir'in (40) Camicedit Mahallesi Garaj Sokak'ta bulunan evine gitti. Burada ikili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K,, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Ramazan Demir'i 17 yerinden bıçakladı.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

AA'da yer alan habere göre olay yerinde ölen Demir'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet zanlısı 17 yaşındaki B.K. de polise giderek teslim oldu. Cinayette kullanılan bıçak da şüphelinin evinde yapılan incelemede bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.