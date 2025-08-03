Amed Sportif, Dia Saba ile anlaştı
AMED Sportif Faaliyetler, Maccabi Haifa forması giyen İsrailli Dia Saba ile anlaştıklarını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Maccabi Haifa forması giyen İsrailli oyuncu Dia Saba ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Maccabi Haifa forması giyen tecrübeli oyuncu Dia Saba ile anlaşmaya varmıştır. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Dia Saba’ya yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” denildi.