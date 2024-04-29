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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Amedspor 1. Lig'e çok yakın! - Futbol Haberleri

        Amedspor 1. Lig'e çok yakın!

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek bitime 1 maç kala büyük avantaj yakaladı. Diyarbakır temsilcisi, son hafta 1 puan aldığı takdirde Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 00:41
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        Amedspor 1. Lig'e çok yakın!
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek bitime 1 maç kala büyük avantaj yakaladı. Takipçisi Kastamonuspor'un evinde kazanmasıyla şampiyonluğunu Soma'da resmileştiremeyen Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Oktay kaydetti. Somaspor'da Abdulkadir 76'ncı dakikada, Yiğit Utku da 85'inci dakikada kırmızı kart gördü.

        1 PUAN ŞAMPİYON YAPACAK

        Sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran Amed Sportif, 1'inci Lig için geri sayıma geçti. Önümüzdeki hafta Menemen FK'yı konuk edecek Diyarbakır temsilcisi evinde 1 puan alması halinde mutlu sona resmen ulaşacak.

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