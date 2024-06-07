Amedspor'da Ersun Yanal dönemi!

Amedspor’un 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulunun ardından Yanal ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

"YANAL’IN FELSEFESİNİ HER ZAMAN TAKDİR EDİYORUZ"

Yanal’ın Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Eskişehirspor’da temellerini attığı devrimin Fenerbahçe, Trabzonspor ve A Milli Takım’da da devam ettiğini vurgulayan Başkan Elaldı: “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız.” dedi.