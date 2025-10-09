Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Amedspor'da Sinan Kaloğlu dönemi - Futbol Haberleri

        Amedspor'da Sinan Kaloğlu dönemi

        TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed'in yeni hocası Sinan Kaloğlu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2 hafta önce istifa eden teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Sinan Kaloğlu'nun göreve getirildiğini duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Amedsporumuza Hoş Geldin Sinan Kaloğlu. Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni teknik direktörümüz Sayın Kaloğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve ekibine Amedsporumuzla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum