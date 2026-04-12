Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tatlıses, dün sabah safra kesesinden ameliyat edildi. Ciddi bir enfeksiyon nedeniyle operasyona alınan sanatçının tedavisi, tedbir amaçlı yoğun bakımda sürüyor. Tatlıses'in önümüzdeki hafta içinde taburcu edilmesi planlanıyor.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin Dr. Engin Çakmakçı ile ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra, tabii kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için, bir süre antibiyotikle tedavi edip enfeksiyonun biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 09.00 gibi ameliyata aldık. Tabii komplike bir safra kesesiydi, yani ciddi bir enfeksiyonu vardı; o nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti, herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesesi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz.

REKLAM

"AMELİYAT BAŞARIYLA GEÇTİ"

Tedavisi hastanede devam eden İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Tatlıses, "Kıymetli dostlarım, sevenlerim... Bildiğiniz gibi bir süredir hastanedeyim. Dün sabah ameliyat oldum ve Allah'a şükür başarıyla geçti. Doktorlarıma ve hastane ekibine emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"ORADA OLAMASAM DA KALBİM SİZİNLE"

Tatlıses, ayrıca bir süredir lösemi tedavisi gören meslektaşı Cansever için yarın düzenlenecek olan moral gecesinde tedavisi devam ettiği için katılamayacağını açıkladı. Şarkıcı, sözlerini "Cansever için Moral ve Dayanışma Gecesi'ne katılamayacağım. Cansever kardeşim, seni çok seviyorum. Allah şifanı tez versin, moralin hep yüksek olsun. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve sevgim sizinle. Saygı ve sevgilerimle..." ifadeleriyle sonlandırdı.