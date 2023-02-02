Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin açılışını gerçekleştirdi.

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San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı yapıldı.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Bukele tarafından açıldı.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Terör Muhafaza Merkezinin açılışını yaptık. Sadece 7 ayda yapılan ve aynı zamanda çetelere karşı savaşın tamamen kazanılmasında devasa bir faydası olacak." ifadesini kullandı.

Adalet ve Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Osiris Luna da son teknolojik imkanlarla bu merkezin inşa edildiğini, hapishanenin 600 asker, 250 polis ve gardiyanlar tarafından gece gündüz gözetleneceğini bildirdi.

Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.