Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin açılışını gerçekleştirdi. Hapishanenin, 40 bin kapasiteli ve 166 hektarlık alanda inşa edildiği bildirildi

El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Foto: AP
Foto: AP

San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı yapıldı.

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Bukele tarafından açıldı.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Terör Muhafaza Merkezinin açılışını yaptık. Sadece 7 ayda yapılan ve aynı zamanda çetelere karşı savaşın tamamen kazanılmasında devasa bir faydası olacak." ifadesini kullandı.

Adalet ve Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Osiris Luna da son teknolojik imkanlarla bu merkezin inşa edildiğini, hapishanenin 600 asker, 250 polis ve gardiyanlar tarafından gece gündüz gözetleneceğini bildirdi.

Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.

HALK OHAL'DEN MENNUN

Foto: AP
Foto: AP

Amerikan Merkez Üniversitesinin Ekim 2022'de yayımladığı bir ankete göre, El Salvadorluların yüzde 75,9'u hükümetin olağanüstü hal (OHAL) kararını yerinde buluyor ve Bukele politikalarının suç oranlarını azalttığını düşünüyor.

Bukele, 24 Kasım 2022'deki konuşmasında, OHAL kapsamında mart ayından bu yana 60 binden fazla kişinin tutuklandığına işaret etmiş, bu tür önlemlerin cinayetle suçlanan bazı çete mensuplarının arandığı Comasagua kentinde de işe yaradığını söylemişti.

El Salvador'da alınan sıkı önlemlerin ardından 2022'nin Ocak-Ekim döneminde işlenen cinayet sayısının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığı belirtiliyor.

MS13 ÇETESİ SORUMLU TUTULUYOR

Foto: AA
Foto: AA

El Salvador’da 27 Mart'ta bir aylığına OHAL ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 58 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e: Tarihi bir hata yaptı
DÜNYA "Putin tarihi bir hata yaptı"
ABD'den Güney Kıbrıs merkezli şirketler ağına yaptırım
DÜNYA ABD'den Güney Kıbrıs merkezli şirketler ağına ...
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
DÜNYA İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Rusya'dan İsrail'e 'Ukrayna' uyarısı
DÜNYA Rusya'dan İsrail'e 'Ukrayna' uyarısı
Zelenskiy: "Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi"
DÜNYA "Ukrayna'nın doğusunda Rus saldırıları arttı"
Dünyada ve Türkiye'de hayal edilen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?
DÜNYA Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen ...
1899'da insanlar geleceği nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!
DÜNYA Yüzyıl önce insanlar bugünü nasıl görüyordu?
Kediler neden kutuları bu kadar seviyor? İşte kediler ve kutu aşkları
DÜNYA Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?
Bu psikolojik modele göre insanlar 5 tipe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine giriyorsunuz?
DÜNYA Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: ...
ABD Başkanı Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile "borç limitini" görüştü - Dünya haberleri
DÜNYA Biden'dan Temsilciler Meclisi Başkanı'yla kritik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.