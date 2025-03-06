Amerikalı oyuncu Jesse Eisenberg Polonya vatandaşlığıyla ödüllendirildi

Jesse Eisenberg, Polonya vatandaşlığına kabul edildi. 'A Real Pain' filminde II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi nüfusunun hikâyesini anlatan 41 yaşındaki ABD'li oyuncu, senarist ve yönetmen, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından vatandaşlık ödülüne lâyık görüldü.

Eisenberg'in senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı film, bu yıl Oscar Ödülleri'nde Kieran Culkin'e 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandırdı.

Filmin hikâyesi, Jesse Eisenberg'nin büyük teyzesinden esinlenerek, Yahudi soykırımından kurtulan büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'ya seyahat eden iki Amerikalı kuzenin etrafında dönüyor.

Kieran Culkin, filmdeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandı

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Vatandaşlık töreninde konuşan Jesse Eisenberg; "Bu filmi Polonya'da çekerken, sokaklarda yürüyordum ve ülkeye biraz daha alışmaya başlıyordum. Aklıma çok açık bir şey geldi. Ailemin New York'ta yaşadığımızdan çok daha uzun süre burada yaşadığı... Elbette hikâye çok trajik bir şekilde sona erdi" dedi.

"Tarihin bu trajedisine ek olarak, ailemin Polonya'yla artık hiçbir bağ hissetmemesi de bir trajediydi. Bu beni üzdü ve mümkün olduğunca yeniden bağ kurmaya çalışmak istedim" diyen Jesse Eisenberg; "Bu gece, bu tören ve bu muhteşem onurlandırmanın, benim ve ailemin bu güzel ülkeye yeniden bağlanmasının ilk adımı olmasını umuyorum" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Andrzej Duda da; "Okyanus ötesinden insanların, köklerini kabul etmelerinden, atalarının Polonya Cumhuriyeti'nden geldiğini anlamalarından ve ülkemizle bir bağ kurmaya çalışmalarından büyük mutluluk duyuyorum" dedi.