Muslera isim babası oldu, teşekkür etti

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Organizasyondan yapılan açıklamada, eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in 2016'daki eyleminin ardından ligde sosyal adalet programının yürürlüğe girdiği ve 32 takımın ortaklaşa çalışmasıyla alınan kararla, ülke genelinde ırkçılıkla mücadele için 10 yıl içinde 250 milyon dolarlık fon oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kaynak, ABD'de siyahilere karşı yapılan ırkçı eylemlerle mücadele etmek ve ülke genelinde adalette eşitlik, emniyet, ekonomi ve eğitim reformlarına destek vermek amaçlarıyla kullanılacak.

Colin Kaepernick, ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koymuş ve o dönem bu eylemi nedeniyle NFL yönetiminden gereken desteği görmemişti. Eyleminin ardından hiçbir takım onunla çalışmak istememiş ve mesleğinden erken emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yüzde 70'i siyahi sporculardan oluşan NFL'nin yöneticilerinden Roger Goodell, geçen hafta yayınladığı videoda, "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek verdiklerini söylemişti. Açıklamasında, Kaepernick'in adını vermeden, "Eski oyuncularımızı dinlemediğimiz için hata yaptık, hepsinden özür diliyoruz. Onlara konuşmaları için cesaret vermeliydik." ifadelerini kullanmıştı.