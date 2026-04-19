Amir Murillo: İkinci yarıya uyuyarak girdik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın sağ beki Amir Murillo, karşılaşmanın ardından konuştu.

"İKİNCİ YARIYA UYUYARAK GİRDİK"

Kısa bir değerlendirmede bulunan tecrübeli futbolcunun sözleri şu şekilde:

"İlk yarı çok daha iyiydik. Eksik olan sadece final paslarıydı ilk yarıda ama ikinci yarıya uyuyarak girdik. Goller yedik, daha sonra dönmeye çalıştık ama yeterli olmadı."