Amir Murillo: İkinci yarıya uyuyarak girdik
Beşiktaş'ın oyuncularından Amir Murillo, Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda daha iyi oldukları belirten Murillo, "İlk yarı çok daha iyiydik. Eksik olan sadece final paslarıydı ilk yarıda ama ikinci yarıya uyuyarak girdik" şeklinde konuştu.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 19:54
"İKİNCİ YARIYA UYUYARAK GİRDİK"
Kısa bir değerlendirmede bulunan tecrübeli futbolcunun sözleri şu şekilde:
"İlk yarı çok daha iyiydik. Eksik olan sadece final paslarıydı ilk yarıda ama ikinci yarıya uyuyarak girdik. Goller yedik, daha sonra dönmeye çalıştık ama yeterli olmadı."
