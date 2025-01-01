Milli Piyango amorti rakamları bilet sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Aralık Salı günü saat 18.30’da başlayan 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 23.15’te sona erdi. Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu çekilişin tamamlanmasının ardından "Milli Piyango amorti kaç çıktı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları gündemdeki yerini aldı. Amorti sorgulama ekranı ile amorti numaraları bu yıl da Haberturk.com’da yer alıyor. Bu başlık altından; Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti çıkan rakamlar 2025 bilgisine ve bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.