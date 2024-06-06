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        Haberler Spor Diğer Özel Ampute Milli Futbol Takımı, Almanya'yı 11-0 mağlup etti - Diğer Haberleri

        Ampute Milli Futbol Takımı, Almanya'yı 11-0 mağlup etti

        Ampute Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 11-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:00
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        Ampute Milliler, 11 golle yarı finalde!
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        Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarını namağlup tamamlayan Türkiye, çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek, yarı finale çıktı.

        Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada çeyrek final mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

        Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını milli takım, Muhammet Yeğen'in 2, Kemal Güleş'in de 1 golüyle 3-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Ampute Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın ikinci yarısında Ömer Güleryüz'ün 3, Rahmi Özcan'ın 2, Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın birer golüyle karşılaşmadan 11-0 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.

        Milli takım, Polonya-İrlanda maçının galibiyle yarın TSİ 16.30'da yarı final maçına çıkacak.

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