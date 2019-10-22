Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası için 29 Ekim'e kadar sürecek hazırlıklarına Antalya'daki Zeytinköy Futbol Kompleksi'nde başlayan milli takım, bu süre içinde Polonya ile de ortak kamp gerçekleştirecek.

Açıklamada, 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya ile ortak kampın 25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği, kampta antrenmanların yanı sıra 3 hazırlık maçı oynanacağı kaydedildi.

Teknik Direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takımın kadrosuda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Bülent Çetin (TSK Reh. Mer. Engelliler),Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Bld.),Hüseyin Yıldırım (Pendik Engelliler),Umutcan Günay (Bursa Ampute Gücü),Furkan Arslan (Ortotek Gaziler)

Defans: Okan Şahiner (TSK Reh. Mer. Engelliler),Yusuf Ekiz (İzmir Büyükşehir Bld.),Fuat Taştan (Ortotek Gaziler),İsmail Parlak (Antalya Büyükşehir Bld. Asat),Ahmet Akkaya (TSK Reh. Mer. Engelliler),Alican Kuruyamaç (Ortotek Gaziler),İsmail Korkmaz (Şahinbey Belediyesi)

Orta Saha: Rahmi Özcan (Şahinbey Belediye Gençlik),Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Bld.),Serkan Dereli (Pendik Engelliler),Savaş Kaya (Ortotek Gaziler),Abdullah Ersoy ( Bursa Ampute Gücü)

Forvet: Kemal Güleş (Ortotek Gaziler),Ömer Güleryüz (Ortotek Gaziler),Fatih Şentürk (Şahinbey Belediye Gençlik),İbrahim Halil Esen (Şahinbey Belediye Gençlik).