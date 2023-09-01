Amra Džeko'nun tarihi yarımada turu Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Džeko'nun oyuncu eşi Amra Džeko, çıktığı tarihi yarımada turunda tarihi yapılara hayran kaldı. O yapılardan biri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Boşnak futbolcusu Edin Džeko'nun oyuncu eşi Amra Džeko, arkadaşı Zerina Hodzic ile birlikte Tarihi Yarımada turu yaptı.

Amra Džeko ile Zerina Hodzic ile önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'i gezdi. 1846 yıllık dünyanın simge yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ye hayran kalan Džeko, daha sonra Sultanahmet'teki diğer tarihi yapıları gezdi.

O yapılardan biri de 1496 yaşındaki Yerebatan Sarnıcı oldu. Amra Džeko ile Zerina Hodzic, Yerebatan Sarnıcı'ndan da bir hayli etkilendi.

Tarihi yarımadada tur yapan bir diğer ünlü futbolcunun eşi ise Wanda Nara olmuştu. Mauro Icardi'nin eşi Nara, bir yıl içinde iki kez tarihi yarımadadaki tarihi yapıları ziyaret etmişti.