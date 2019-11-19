Japonya'nın en büyük havayollarından olan All Nippon Airways (ANA),7 ülkede 12 yeni noktaya uçacağını açıkladı. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre ANA Mart 2020'den itibaren Çin, Hindistan, İtalya, ABD, Rusya, İsveç ve Türkiye'ye yeni seferler düzenleyecek.

Böylece bir Japon havayolu ilk kez Tokyo-İstanbul arası doğrudan (aktarmasız) uçuşlara başlayacak. Uçuşlar Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak. Yeni uçuşların bilet satışı ise aralık ortasında başlayacak. Firmanın ilk Tokyo-İstanbul seferinin kesin tarihi de aralık ortasında belli olacak.

'STRATEJİMİZE ÖNEMLİ KATKIDA BULUNACAK'

Son eklenen rotalarla beraber ANA dünyada 521 şehre sefer düzenliyor olacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen ANA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seiichi Takahashi "Yeni rotalar Japonya'dan seyahat eden yolcuların hayatını kolaylaştıracak. Karşılıklı 'hub' stratejimize de önemli katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

54.4 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bu arada ANA söz konusu tarihte İstanbul'un yanında Tokyo'dan Quingdao, Shenzhen, Delhi, Milano, Moskova, Stockholm, Houston, San Francisco, San Jose, Seattle ve Washington şehirlerine uçmaya başlayacak. 260 uçaklık filosu ve 43 bin çalışanı bulunan ANA geçtiğimiz yıl 54.4 milyon yolcuya hizmet verdi.