MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı 15 Temmuz Salı akşamı da sürdü. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için ter dökmeye devam ediyor. Yarışmanın jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, en başarılı tabağı ortaya koyan yarışmacıyı belirlemek için büyük titizlik gösteriyor. MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde ana kadroya katılan beşinci isim merak konusu oldu. İşte merak edilen detaylar...