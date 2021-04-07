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Anadolu Ajansı'nın yeni Genel Müdürü Serdar Karagöz oldu

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı görevini Serdar Karagöz'e devretti

Anadolu Ajansı'nda görev değişimi - Haberler
Anadolu Ajansı'nda görev değişimi
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AA

Anadolu Ajansı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Müdürlük binasında yapıldı. Genel Kurul'da, 6 yıldır görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri değişti. Şenol Kazancı başkanlığındaki AA yönetiminin görev süresi son buldu.

Genel Kurul'da AA'nın yeni Yönetim Kurulu'na Serdar Karagöz, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Büşra Karaduman Aktuna seçildi. Daha sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Serdar Karagöz, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini Serdar Karagöz'e devreden Şenol Kazancı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 6 yıl boyunca AA'nın başarısı için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin güzide kurumu AA'da görev yapmanın büyük onur olduğunu vurgulayan Kazancı, bugüne kadar bu bayrağı yükseltmek için gayret ettiklerini söyledi.

Kazancı, şunları kaydetti: "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma hedefini gerçekleştirmek için 6 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştık. Yeni yönetimin de bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada bütün kurumlara örnek olacak şekilde bir devir teslim töreni yapıyoruz. Serdar Karagöz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun AA'yı daha güçlü geleceğe taşıyacak birikime sahip olduklarını görmekten mutluluk duyuyorum. AA'daki çalışma sürecimizde yol arkadaşlığı yapan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda birikimleriyle AA'yı bir dünya markası yapan bütün çalışma arkadaşlarıma da tek tek teşekkürlerimi sunuyorum."

AA'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de AA'yı bugünlere taşıyan Şenol Kazancı yönetimine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı Türkiye'nin en önemli kurumları arasındadır. Ülkemizin ve Anadolu insanının sesini dünyaya duyurma misyonu bize ağır sorumluluk yüklemektedir. Bu misyon doğrultusunda biz de büyük bir gayret içinde çalışacağız. AA'nın uluslararası alanda gösterdiği başarı bize bundan sonra daha büyük bir sorumluluk veriyor."

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da AA'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, büyüyen Türkiye'nin büyüyen haber ajansı olarak dünyada daha etkili olmaya çalışacaklarını kaydetti.

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