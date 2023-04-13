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Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca koruma altına alınan Şirinyer Hipodromu, Anadolu'da düzenli ilk at yarışlarına ev sahipliği yapma özelliğiyle bu alandaki geleneğini 1856 yılından bu yana devam ettiriyor

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  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun, 1856 yılında Anadolu'da ilk at koşularının gerçekleştirildiği hipodromu sit alanı ilan etmesi, bölgenin tarihi değerini bir kez daha hatırlattı.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    Dönemin İngiltere Başkonsolosu ve Evliyazade Refik Bey'in öncülüğünde Smyrna Races Club adı altında bir kulübün de kurulmasına tanıklık eden Şirinyer Hipodromu'nun 20. yüzyıl başlarına kadar parlak bir dönem yaşadığı biliniyor.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    Başta İstanbul, Samsun, Manisa ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde at yarışlarının düzenlenmesi için örnek oluşturan hipodrom, bugün zenginleşen tesisleri, sosyal sorumluluk projeleriyle her yıl yüzlerce yarışa ev sahipliği yapıyor.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    "1856 YILINDAN BU YANA SÜREGELEN GELENEK DEVAM EDECEKTİR"

    İzmir Hipodrom Müdürü Cenk İşkara, Osmanlı topraklarında 1856 yılında ilk düzenli at yarışlarının, kültür, sanat, eğlence ve sporun kenti olarak bilinen İzmir'de koşulduğunu söyledi.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    At yarışlarının, İzmir'de yaşayan Levanten ailelerin öncülüğünde kurulan bir kulüp ve kulübün Türk üyesi Refik Evliyazade'nin çabalarıyla geleneksel hale geldiğini hatırlatan İşkara, bu mirasın Türkiye Jokey Kulübü nezdinde devam ettiğini belirtti.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    Hipodromun tarihi sit alanı olarak tescil edildiğini ayrıca yanındaki Giraud Köşkü harasının da 2. grup korunması gerekli kültür varlığı şeklinde kabul gördüğünü vurgulayan İşkara, "Hipodrom, bundan sonraki süreçte koruma altında olacaktır.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    Herhangi bir imar değişikliği olmayacak ya da buna benzer durumda başka bir şekilde değerlendirilme söz konusu olmayacaktır. 1856 yılından bu yana süregelen gelenek devam ediyor, koruma kararıyla da bundan sonraki nesillere aktarılacak" dedi.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    Cenk İşkara, hipodromda geçmişin anısını yaşatmaya kararlı olduklarını vurguladı.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNCÜLÜK YAPIYOR

    Hipodromun, 485 dönümlük arazi üstüne kurulduğunu ve 1270 ata ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten İşkara, "2023 yılı programımızda 126 yarış günümüz var. Burada en önemli koşularımızdan biri de Ege derbisidir. Yaklaşık 239 personelle hizmet veriyoruz" dedi.

     

     
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    Tesislere kadın ve çocukların da büyük ilgi gösterdiğini aktaran İşkara, çocuk tiyatrolarının bulunduğunu, bölgeye gelenlerin yeşil alanlarda piknik yapabildiğini de aktardı.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

    Cenk İşkara, ücretsiz faaliyet gösteren bir atla terapi tesisinin yanı sıra uluslararası standartlara sahip bir hayvan hastanesiyle de hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!
  • Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom!

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