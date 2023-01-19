Anadolu’nun fethedilmesi amacıyla bölgeye gelen komutanların fethettikleri bölgelerde kendi beyliklerini kurması sonucu ortaya çıkan Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri ortak özellikleri nelerdir? Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri hangi eserleri bırakmıştır? İşte, tüm detaylar…

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri Hangileridir?

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun fethini tamamlamak ve bu coğrafyanın hızla Türkleşmesini sağlamak amacıyla Büyük Selçuklu Devleti tarafından Anadolu’ya önemli komutanlar gönderilmiştir. Anadolu’ya gelen bu komutanların, kendilerine hedef gösterilen yerleri fethederek kurdukları ilk Türk devletleri şunlardır:

Saltuklular (1072 – 1202)

Ebul Kasım Saltuk tarafından Erzurum’da kurulmuştur.

Sınırlarını Kars ve Bayburt yönünde genişleten Saltuklular; Gürcüler ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadelelerde bulunmuşlardır.

Sahip oldukları toprakların ticaret güzergâhları üzerinde bulunmasından dolayı güçlü bir ekonomik sistem kurmuşlardır.

1202 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır.

Danişmendliler (1080 – 1172)

Danişmend Ahmet Gazi tarafından Sivas’ta kurulmuştur.

Tokat, Çankırı ve Kayseri gibi yerleri ele geçiren Danişmendliler, Bizans ve Haçlı saldırılarına karşı Anadolu coğrafyasını müdafaa etmişlerdir.

1178 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır.

Mengücekler (1080 – 1228)

Mengücek Gazi tarafından Erzincan coğrafyasında kurulan bir devlettir.

Gürcü ve Rumlarla mücadelede bulunmuşlardır.

Bilim ve kültüre büyük önem vermişlerdir.

1228 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır.

Artuklulular (1102 – 1409)

Artuk Bey tarafından Hasankeyf, Mardin ve Diyarbakır çevresinde kurulan Artuklular; Hasankeyf kolu, Mardin kolu ve Harput kolu olmak üzere 3 kol halinde yönetilmişlerdir.

Haçlı saldırılarına karşı Anadolu’yu korumuş olan Hasankeyf kolu 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.

Artukluların en uzun süre yaşayan kolu olan Mardin kolu; 1409 yılında Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

Elazığ’da kurulmuş olan Harput koluna ise 1234 senesinde Anadolu Selçuklular son vermiştir.

Çaka Beyliği (1081 – 1093)

Çaka Bey tarafından İzmir’de kurulan bu devlet, Türk tarihinin ilk denizci devleti olma özelliği taşımaktadır.

1093 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır.

YERMÜK SAVAŞI NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNEMİ

Tanrıvermişoğulları (1080-1093)

Tanrıvermiş tarafından Efes ve çevresinde kurulmuştur.

Çubukoğulları (1085-1213)

Çubuk Bey tarafından Harput ve çevresinde kurulmuştur.

Dilmaçoğulları (1085-1394)