Anadolu'daki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Çörtük, "Biz aynı zamanda yaban hayatının yönetiminde de görevliyiz. 'Ölçemediğiniz şeyleri kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz şeyleri de yönetemezsiniz' anlayışından hareketle eğer biz yaban hayatını yönetiyorsak bu görüntülerle türlerimizin tanımlamalarını, coğrafi dağılışlarını, popülasyonlarını ve doğadaki hareketlerini çok iyi bileceğiz ki yönetim planlarımıza yasal altlık oluştursun" diye konuştu.