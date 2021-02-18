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Anadolu Efes: 76 - Olympiakos: 53 | MAÇ SONUCU

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u 76-53 yendi. Bu sonuçla bir maçı eksik ev sahibi takım, 14. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 14. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes: 76 - Olympiakos: 53 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin ilk çeyreğinde savunmada büyük ölçüde Anadolu Efes'i durduran Olympiakos, hücumda topu iyi paylaşarak pota altından skor üretti. Yunanistan temsilcisi, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle birinci periyodu 15 sayılık farkla kapattı: 11-26.

İkinci çeyreğe Larkin'in etkili performansıyla giren Anadolu Efes, savunmada ve hücumda toparlandı. Ev sahibi takım, 15-2'lik seri yakaladı ve 15. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 26-28. Çeyreğin ikinci bölümünde top kayıpları yapan Olympiakos karşısında skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 18. dakikayı 37-30 üstün geçti. Çeyrek boyunca yalnızca 8 sayı üreten Yunanistan ekibi karşısında etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-34 önde girdi.

İkinci yarıya kısa oyuncularının skor katkısıyla iyi bir başlangıç yaparak başlayan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 53-38. Zor atışlardan sayı bulmaya çalışan Olympiakos karşısında farkı koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 58-43'lük üstünlükle gitti.

Son çeyrek düşük tempoda başladı. Hızlı hücumlarla basketler bulan Anadolu Efes, 35. dakika biterken farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 69-47. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncuların da sayılarıyla farkı 39. dakikada 25 sayıya yükseltti: 76-51. Anadolu Efes, maçı da 76-53 kazandı.

Anadolu Efes'te Larkin'in 21, Dunston'ın 15 ve Beaubois'nın 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Sahadan mağlup ayrılan Olympiakos'ta ise sadece Larentzakis çift hanelere (10) ulaşmayı başardı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya),Mario Majkic (Slovenya),Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 11, Simon 5, Moerman 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 21, Anderson 4, Dunston 15, Singleton 2, Doğuş Balbay, Pleiss 2, Musa

Olympiakos: Sloukas 7, Larentzakis 10, McKissic 7, Vezenkov 9, Ellis 3, Spanoulis 4, Martin 4, Printezis, Jenkins 4, Charalampopoulos, Jean-Charles 5

1. Periyot: 11-26

Devre: 43-34

3. Periyot: 58-43

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