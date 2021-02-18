Mücadelenin ilk çeyreğinde savunmada büyük ölçüde Anadolu Efes'i durduran Olympiakos, hücumda topu iyi paylaşarak pota altından skor üretti. Yunanistan temsilcisi, Sloukas'ın üç sayılık basketiyle birinci periyodu 15 sayılık farkla kapattı: 11-26.

İkinci çeyreğe Larkin'in etkili performansıyla giren Anadolu Efes, savunmada ve hücumda toparlandı. Ev sahibi takım, 15-2'lik seri yakaladı ve 15. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 26-28. Çeyreğin ikinci bölümünde top kayıpları yapan Olympiakos karşısında skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 18. dakikayı 37-30 üstün geçti. Çeyrek boyunca yalnızca 8 sayı üreten Yunanistan ekibi karşısında etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-34 önde girdi.

İkinci yarıya kısa oyuncularının skor katkısıyla iyi bir başlangıç yaparak başlayan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 53-38. Zor atışlardan sayı bulmaya çalışan Olympiakos karşısında farkı koruyan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 58-43'lük üstünlükle gitti.

Son çeyrek düşük tempoda başladı. Hızlı hücumlarla basketler bulan Anadolu Efes, 35. dakika biterken farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 69-47. Son bölümde rahat bir oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncuların da sayılarıyla farkı 39. dakikada 25 sayıya yükseltti: 76-51. Anadolu Efes, maçı da 76-53 kazandı.

Anadolu Efes'te Larkin'in 21, Dunston'ın 15 ve Beaubois'nın 11 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Sahadan mağlup ayrılan Olympiakos'ta ise sadece Larentzakis çift hanelere (10) ulaşmayı başardı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya),Mario Majkic (Slovenya),Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 11, Simon 5, Moerman 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 21, Anderson 4, Dunston 15, Singleton 2, Doğuş Balbay, Pleiss 2, Musa

Olympiakos: Sloukas 7, Larentzakis 10, McKissic 7, Vezenkov 9, Ellis 3, Spanoulis 4, Martin 4, Printezis, Jenkins 4, Charalampopoulos, Jean-Charles 5

1. Periyot: 11-26

Devre: 43-34

3. Periyot: 58-43