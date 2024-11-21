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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 84 - Paris Basket: 93 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 84 - Paris Basket: 93 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 11. haftasında evinde Paris Basket'e 93-84 mağlup oldu. Paris Basket, galibiyet serisini 7 maça yükseltti. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 8. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:59 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:59
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        Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a 93-84 mağlup oldu.

        Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 8. galibiyetini aldı.

        Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle etkili başlayan Paris Basketbol, 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, 9. dakikada dengeyi sağladı: 20-20. Fransa temsilcisi, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte Paris Basketbol karşısında üstünlük kuran Anadolu Efes, Thompson'un basket faulden kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk kez öne geçti: 35-34. Kalan bölümde iki takım da hızlı hücumlardan karşılıklı skor üretti ve Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 üstün gitti.

        Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan etkili olmaya çalıştı. Pota altından oldukça rahat sayılar bulan Paris Basketbol, 26. dakikada farkı 11'e kadar çıkardı: 47-58. Konuk ekip, son çeyreğe 66-58 önde girdi.

        Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Poirier ve Thompson'ın kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Paris Basketbol, kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi. Fransa temsilcisi, son bölümde serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla karşılaşmadan 93-84 galip ayrıldı.

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