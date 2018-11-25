Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Gaziantep Basketbol’u 88-81’lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 6. galibiyetini elde ederken, Gaziantep ise 4. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes: Beaubois 14, Mustafa Kurtuldum, Doğuş 4, Metecan 6, Birkan, Onuralp Bitim, Motum 15, Sertaç 4, Buğrahan Tuncer 8, Micic 13, Dunston 8, Simon 16

Başantrenör: Ergin Ataman

Gaziantep Basketbol: James 6, Orhan 2, Murat Göktaş 3, Batuhan, Berisha, Vasiliauskas 4, Yunus, Kadir 10, Jekiri 16, Tomas 3, McKissic 13, Can Uğur 19, Doğan Şenli 5

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 25 - 17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 46 - 37 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 72 - 63 (Anadolu Efes lehine)

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sinan İşgüder, Ali Şakacı, Polat Parlak

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