Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 88 - LDLC ASVEL: 91 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 88 - LDLC ASVEL: 91 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 30. haftasında Anadolu Efes sahasında LDLC ASVEL'i ağırladı. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 91-88 kaybetti ve turnuvada 21. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine 91-88 yenildi.

        Anadolu Efes ligde 21. kez mağlup olurken, son sıradaki LDLC Asvel ise 8. galibiyetini elde etti.

        Weiler-Babb'in üç sayılık basketiyle maça başlayan Anadolu Efes, daha sonra sayı üretmekte güçlük yaşadı. Rahat sayılar üreten Fransız ekibi, ilk 5 dakikayı 10-5 önde bitirdi. Traore ve Seljaas'ın etkili olduğu bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren Asvel, farkı çift haneye yükseltse de bitime 7 salise kala Anadolu Efesli Lee'nin basket faulü sonrası ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi.

        İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, farkı 4 sayıya düşürdü: 32-36. Smits ve Lee'nin peş peşe dışarıdan kaydettiği basketlerle skoru 40-40 yapan lacivert-beyazlılar, Swider'ın smacıyla oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve Weiler-Babb'in açılış basketinin ardından ilk kez öne geçti. Rakibinin attığı sayılara hemen cevap veren Anadolu Efes, son 10 saniyeye 47-46 önde girse de son saniyede Thomas'ın üç sayılık basketiyle soyunma odasına önde giden taraf 47-49'luk skorla LDLC Asvel oldu.

        REKLAM

        Üçüncü çeyreğe iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Konuk ekibin dış şutlarla farkı yükseltme çabasına hemen karşılık vererek aranın açılmasını engelleyen Anadolu Efes zaman zaman hücumda yaptığı hatalarla rakibinin üstünlüğüne son veremedi ve üçüncü periyodu LDLC Asvel 68-62 üstün tamamladı.

        Smits'in sayılarıyla Fransız temsilcisinin maçı koparmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, farkı 3 sayıya kadar indirse de Asvel'in peş peşe üç sayılık basketlerine engel olamadı. Son 3 dakikaya girilirken farkı yeniden 3 sayıya indiren Anadolu Efes, kritik anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Üç sayılık basketiyle farkı tek sayıya düşüren Şehmus Hazer'in son saniyedeki üçlük denemesi isabet bulmayınca LDLC Asvel maçı 91-88 kazandı.

        REKLAM

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Alberto Baena (İspanya)

        Anadolu Efes: Loyd 5, Weiler-Babb 8, Dozier 6, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 20, Lee 18, Cordinier 2, Smits 12, Swider 2, Jones 7

        LDLC Asvel: Seljaas 15, Angola 26, Ajinca, Watson 10, Vautier 7, Heurtel 14, Massa 6, Jackson 2, Lighty 4, Traore 7 Harrison

        1. Periyot: 19-26

        Devre: 47-49

        3. Periyot: 62-68

        Beş faulle çıkan: 36.44 Seljaas (LDLC Asvel)

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Eşime neden baktın' diyen kişiyi öldüren sanığa müebbet

        Zongukldak'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren ve tekel bayi işletmecisi Hami G.'yi (25) yaralayan Cem Çakı'ya (51) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın ceza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu