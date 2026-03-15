Anadolu Efes: 89 - Beşiktaş Gain: 80 | MAÇ SONUCU

Türk babanın Alman sevgilisinden kaçırdığı çocuk, 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulundu

Bursa'da Umut K.'nin, Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırıp, sakladığı çocukları N.S. (8), 7 yıl sonra polisin operasyonu ile harabe bir evde bulundu. Babaanne Hanife S.'yi (60) adım adım izleyen 6 kişilik özel ekibin çalışması ile bulunan N.S. devlet korumasına alınırken, 7 yıl boyunca evden çıkarılmadığı belirtilen çocuğun kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.