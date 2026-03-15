Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Anadolu Efes: 89 - Beşiktaş Gain: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes: 89 - Beşiktaş Gain: 80 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş GAİN'i 89-80 mağlup etti.

        Giriş: 15.03.2026 - 21:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes, Beşiktaş'ı devirdi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 89-80 yendi.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, 14. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Karşılaşmaya Zizic ile pota altını iyi kullanarak başlayan Beşiktaş GAİN, 4. dakikayı 12-5 önde geçti. Dozier liderliğinde boyalı alandan skor üreten Anadolu Efes, 9. dakikada beraberliği yakaladı: 18-18. Çeyreğin kalan kısmında kısa oyuncularıyla basketler bulan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 22-20 üstün kapattı.

        Beşiktaş, ikinci çeyrekte 14. dakika sonuna kadar basketlerini Zizic ile pota altından kaydederken, söz konusu zaman diliminde de farkı 9 sayıya çıkardı: 21-30. Anadolu Efes, siyah-beyazlı takımın pivotu Zizic'in kenara gelmesiyle kısa oyuncularıyla boyalı alanı etkili kullanmayı sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada Loyd'un basketiyle yeniden eşitliği sağladı: 33-33. Anthony Brown'ın skor katkısıyla yeniden hücumda ritmini bulan Beşiktaş, soyunma odasına 45-37 önde girdi.

        İkinci yarıya takımlar peş peşe top kayıplarıyla başladı. Oyunda temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında 14-1'lik seri yakalayan Anadolu Efes, 29. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 63-54. Son bölümde kısalarıyla arka arkaya basketler bulan siyah-beyazlı takım, farkı eritse de ev sahibi ekip, final periyoduna 66-63 üstün gitti.

        Son çeyrekte pota altını oldukça etkili kullanan Anadolu Efes, 36. dakikada Erkan Yılmaz'ın smaç basketiyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 83-72. Kalan sürede Beşiktaş GAİN'in gayreti farkı kapatmaya yetmedi ve lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 89-80 kazandı.

        Öte yandan karşılaşmayı İtalya temsilcisi Torino'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan da saha kenarından takip etti.

        ANADOLU EFES'TEN "SPORDA SIFIR ATIK" FARKINLADIĞINA DESTEK

        Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu, önemli bir farkındalığa sahne oldu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle "Sporda Sıfır Atık" farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Maça yanlarında peluş oyuncakla gelen basketbolseverler, müsabaka öncesinde oyuncakları sahaya atarak dayanışmaya katıldı.

        Söz konusu etkinlikte toplanan oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türk babanın Alman sevgilisinden kaçırdığı çocuk, 7 yıl boyunca tutulduğu harabe evde bulundu

        Bursa'da Umut K.'nin, Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırıp, sakladığı çocukları N.S. (8), 7 yıl sonra polisin operasyonu ile harabe bir evde bulundu. Babaanne Hanife S.'yi (60) adım adım izleyen 6 kişilik özel ekibin çalışması ile bulunan N.S. devlet korumasına alınırken, 7 yıl boyunca evden ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber