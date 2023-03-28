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Anadolu Efes: 89 - EA7 Emporio Armani Milan: 69 | MAÇ SONUCU

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan'ı 89-69 mağlup etti.

Anadolu Efes: 89 - EA7 Emporio Armani Milan: 69 | MAÇ SONUCU
AA

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyrekte 8-0'lık bir seri yakalayarak bitime 2,5 dakika kala 20-14 öne geçen Anadolu Efes, üstünlüğünü periyotun sonuna kadar sürdürdü. Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Brandon'ın basketiyle başlayan İtalyan ekibi 3 dakikada farkı 3 sayıya indirdi (25-22). Bu bölümde Larkin ve Bryant'ın üst üste üçlükleriyle arayı açmaya başlayan Anadolu Efes skoru 38-27 yaptı. EA7 Emporio Armani Milan'ın hücum hatalarını değerlendirmekte güçlük çekmeyen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 47-32 üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin üçüncü bölümüne dış atışlardan skor üreterek başlayan İtalyan ekibi, tüm çabalarına rağmen farkı oyuna ortak olabileceği seviyeye indiremedi. Micic ve Beaubois'in basketleriyle 25. dakikadan itibaren arayı daha da açan lacivert-beyazlılar, 27. dakikada 20 sayılık farka ulaştı (63-23) ve karşılaşmanın son çeyreğine 68-48 galip girdi.

Oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Anadolu Efes, Micic'in sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 89-69 kazandı.

Bu arada müsabakada 12 sayı kaydeden Elijah Bryant, Avrupa Ligi'nde 1000 sayı barajını aştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Beaubois 12, Bryant 12, Clyburn 16, Pleiss 8, Micic 15, Larkin 18, Erten Gazi, M'Baye 2, Zicic 6, Egehan Arna

EA7 Emporio Armani Milan: Tonut 2, Melli 5, Napier 6, Shields 5, Voigtmann 12, Davies 9, Thomas, Cabarrot 19, Long 2, Baron 3, Ricci, Hines 6

1. Periyot: 22-16

Devre: 47-32

3. Periyot: 68-48

Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Shields (EA7 Emporio Armani Milan)

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