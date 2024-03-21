Anadolu Efes - ALBA Berlin: 85-84 Euroleague'in 31'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı ALBA Berlin'i 85-84 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından Anadolu Efes, 14 galibiyete ulaşırken; ALBA Berlin 26'ncı mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:14 facebook

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