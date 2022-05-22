Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı. Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, saha ortasında büyük sevinç yaşadı. Basketbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. İşte o anlar...

  • 01
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez final maçına çıkan lacivert-beyazlılar, 2021'nin ardından bu sezon da mutlu sona ulaşmayı başardı.
  • 02
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    AVRUPA'DA 3. KUPA

    Anadolu Efes, Avrupa kupalarında üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürmüştü. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

     
  • 03
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2020-2021'de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti. Anadolu Efes, elde ettiği bu başarıyla Avrupa kupalarında 3. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
  • 04
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    ERGİN ATAMAN'IN 5. AVRUPA KUPASI

    Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, bu şampiyonlukla Avrupa organizasyonlarında 5. kez kupa sevinci yaşadı. Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021'de yine Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etmişti.
  • 05
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    KUPA TÖRENİ

    Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes'in Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
  • 06
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Doğuş Balbay, jest yaparak ikinci kaptan Bryant Dunston'ı yanına çağırdı ve kupayı ona verdi. ABD'li oyuncu takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.
  • 07
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, saha ortasında büyük sevinç yaşadı.
  • 08
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Basketbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
  • 09
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan da şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. 
  • 10
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Organizasyonda Real Madrid oyuncuları ile teknik heyetine de ikincilik ödülleri verildi.
  • 11
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    MVP MİCİC

    Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Real Madrid ile oynanan final maçında 23 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynarken, üst üste iki yıl bu ödülün sahibi oldu.
  • 12
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Türk Hava Yolları tarafından da Micic'e 1 milyon mil hediye edildi. Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.
  • 13
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    İşte tarihi geceden kareler...
  • 14
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 15
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 16
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 17
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 18
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 19
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 20
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 21
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 22
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 23
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı
  • 24
    Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.