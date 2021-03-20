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HaberlerBasketbolEuroLeagueAnadolu Efes Bayern Münih maçında skandal hakem kararları - İspanyol basını da yazdı - HABERLER
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İspanyol basını, Anadolu Efes'i yazdı: Efes'e çifte soygun!

Turkish Airlines EuroLeague'in 30'uncu haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes'in aleyhine son 10 saniyede verilen kararlar İspanyol basınında yer aldı

Anadolu Efes Bayern Münih maçında skandal hakem kararları - İspanyol basını da yazdı - HABERLER
DHA

Turkish Airlines Euroleague'in 30'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu. 8 maçlık galibiyet serisiyle Almanya'ya giden Anadolu Efes, galibiyet serisini devam ettirme parolasıyla çıktığı, çekişmeli geçen mücadeleden 80-79 mağlup ayrılarak hem galibiyet serisini noktalamış oldu hem de 2'nci sıradaki yerini kaybetti.

Mücadelenin son 10 saniyesinde Anadolu Efes'in aleyhine verilen kararlar ise dikkat çekti. Son 10 saniyeye 79-78 önde giren Anadolu Efes, Vasilije Micic'in Vladimir Lucic'e faulü sonrası 80-79 geriye düştü. Maçın son topunda ise Shane Larkin'in eline vurulması ve itilmesi es geçilerek faul çalınmaması üzerine ise Anadolu Efes, mücadeleden 80-79 mağlup ayrıldı.

MARCA: ÇİFTE SOYGUN

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, bu konuyu gündemine taşıdı. "Efes'e çifte soygun" başlığı ile paylaşılan haberde maçın son topunda Shane Larkin'in eline vuran Paul Zipser'in faulünün görülmemesinin Anadolu Efes için, bir tokat olduğu vurgulandı.

Maçın ardından ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da konuyla ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Pozisyonun hemen ardından hakemlere yaptığı itirazla ilgili konuşan Ataman, "Son on saniyede bana göre faul olmayan bir faul çalındı aleyhimize. Daha sonrasında Larkin'in pozisyonunda bence bir itme var. Kararlardan şikayetçi oldum ama hakemler böyle karar verdi. Buna saygı duymalıyız. Buna saygım var. Şikayetim oldu ama hakemlerle ilgili kötü hiçbir şey söylemedim. Sadece o pozisyonlar ile ilgili şikayetim oldu" ifadelerini kullandı.

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