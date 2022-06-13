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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ING Basketbol Ligi'nde final serisi heyecanı bu akşam 4. maçla devam ediyor. 3 maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, 2-1 önde bulunuyor. Peki, basketbolseverlerin şimdiden merakla beklediği Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Ligi final serisi 4. maçı için artık geri sayım başladı. Büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, seride 2-1 üstün durumda bulunuyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı 13 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TRTSPOR CANLI İZLE

8.KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYALAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ligde play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonundan bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Anadolu Efes, finalde rakibine üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko ise finalde 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.

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