Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Anadolu Efes-Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti, görevini bıraktığını açıkladı!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final 3. maçının ardından sezon sonuna kadar görev verilmeyeceği açıklanan hakem Aytuğ Ekti, hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu

Anadolu Efes-Fenerbahçe maçının hakemi Aytuğ Ekti, görevini bıraktığını açıkladı!
HABERTURK.COM

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirmişti. Maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabaka hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Aytuğ Ekti, hakemlik kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Aytuğ Ekti'nin açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde 30 yıldır hem yurt içi hem yurt dışı hakemliği yapan bir hakem olarak; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off yarı final maçı olan Efes - Fenerbahçe karşılaşmasının bahsi geçen teknik hatalar sonucu bir tarafa hediye edilmesi yargısının Türkiye Basketbol Federasyonu'na aldırttığı 'hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirilmesi' kararını kınayarak reddettiğim için hakemlik mesleğine duyduğum saygı sebebiyle kariyerimi sonlandırdığımı kamuoyu bilgisine arz ederim. 'Maçın sonucuna tesir eden hakem kararı' ifadesi, karşılaşmalarda adil rekabet şartlarını sağlamakla görevli bizler için kabul edilemez olmakla birlikte Fenerbahçe Yönetimi tarafından ısrarla daha büyük ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması talep edilmektedir. İşte tam bu noktada bu kararı verme önceliğim, bahsi geçen karşılaşmanın sonuçlarının teknik olarak belirlenmediği yargısına varılarak töhmet altında bırakılan hakemlik mesleğine olan saygımdır. 30 sene önce, atadan saygı duyarak seçtiğim hakemlik görevimi layıkıyla yerine getirmek için gösterdiğim özveri; hak ettiği şekilde son bulmadığı için üzgün, ama aynı zamanda gösterdiğim özveriye yakışır şekilde bir meslek grubunu bu töhmetten arındırma sorumluluğu hissindeyim. İnsanı etik değerler ve sportif ahlaki değerler ışığında, hakem arkadaşlarıma bundan sonra sorumlu oldukları federasyonlarına ve maçlarını yönetmekle mükellef oldukları takımlara kendilerini ve teknik kararlarını açıklamak zorunda olmadıkları, sadece Uluslararası Basketbol Kuralları'na tabi kalınan başarılı nice sezonlar diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko play-off 4. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Efes FB basketbol maçı...
BASKETBOL A.Efes FB Beko basketbol maçı ne zaman?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Polonya'yı devirdi!
BASKETBOL Potanın Perileri Polonya'yı devirdi!
Pınar Karşıyaka, Türk Telekom serisinde öne geçti!
BASKETBOL Pınar Karşıyaka, seride öne geçti!
TBF'den flaş karar! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hakemlere görev yok
BASKETBOL TBF açıkladı: O hakemlere görev yok!
Denver, Miami'yi deplasmanda yendi, 2-1 öne geçti
BASKETBOL Denver, Miami'yi deplasmanda yendi
Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
BASKETBOL Potanın Perileri Polonya karşısında!
Play-off 3. maç! Karşıyaka Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL Karşıyaka Türk Telekom maçı ne zaman?
Fenerbahçe: Maç sonucunu tayin eden hakemlerin açıklamasını bekliyoruz
BASKETBOL "TBF'den açıklama bekliyoruz!"
Anadolu Efes: 97 - Fenerbahçe Beko: 91 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes seride öne geçti!
NBA final serisinde 3. randevu! Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL Miami Heat Denver Nuggets basketbol maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.