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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos!

        Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:30
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        Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos!
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        Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.

        OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı.

        İKİ TAKIM 37. KEZ RAKİP OLACAK

        Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.

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        Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

        AVRUPA'DA 873. RANDEVU

        Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 873. maçına çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 872 karşılaşmada 493 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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