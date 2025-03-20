Anadolu Efes, Partizan deplasmanında!

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.