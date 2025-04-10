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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes play-off için Zalgiris karşısında! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes play-off için Zalgiris karşısında!

        THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcilerimizden Anadolu Efes, 34. ve son hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Lacivert-beyazlılar, mücadeleden galip ayrılıp play-off bileti almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:28
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        Anadolu Efes play-off için parkede!
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        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34. ve son haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 33 maçın 19'unu kazanan ve 14'ünden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 5. sırada girdi.

        Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 mücadeleyi kazanan lacivert-beyazlılar, Zalgiris'i mağlup etmesi halinde normal sezonu ilk 6'da tamamlayacak ve doğrudan play-off bileti alacak.

        Anadolu Efes'in Litvanya ekibine yenilmesi durumunda ise diğer müsabakaların sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak.

        Organizasyonda hiçbir iddiası bulunmayan Zalgiris ise 15 galibiyet ve 18 mağlubiyet sonucunda 13. basamakta yer aldı.

        AVRUPA'DA 870. RANDEVU

        Anadolu Efes, Zalgiris karşısında Avrupa kupalarında 870. maçına çıkacak.

        Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 869 karşılaşmada 491 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 622. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 621 maçın 334'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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