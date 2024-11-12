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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi bitiyor - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi bitiyor

        Anadolu Efes, 9 yıldır kulüpte görev yapan Genel Menajer Alper Yılmaz ile yolları ayırma kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:26
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        A.Efes'te Alper Yılmaz dönemi bitiyor
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        THY EuroLeague'de son 2 sezondur play-off'a kalamayan ve bu sezona da 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes'te fatura Genel Menajer Alper Yılmaz'a çıktı.

        Lacivert-beyazlılar, son dönemde kulüpteki geleceği tartışılan Alper Yılmaz ile yolları ayırma kararı aldı.

        49 yaşındaki yönetici, 2015 yılından bu yana Anadolu Efes'te görev yapıyordu.

        Yılmaz, halihazırda A Milli Basketbol Takımı'nda da menajerlik görevini yürütüyor.

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