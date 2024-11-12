Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi bitiyor
Anadolu Efes, 9 yıldır kulüpte görev yapan Genel Menajer Alper Yılmaz ile yolları ayırma kararı aldı.
THY EuroLeague'de son 2 sezondur play-off'a kalamayan ve bu sezona da 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes'te fatura Genel Menajer Alper Yılmaz'a çıktı.
Lacivert-beyazlılar, son dönemde kulüpteki geleceği tartışılan Alper Yılmaz ile yolları ayırma kararı aldı.
49 yaşındaki yönetici, 2015 yılından bu yana Anadolu Efes'te görev yapıyordu.
Yılmaz, halihazırda A Milli Basketbol Takımı'nda da menajerlik görevini yürütüyor.