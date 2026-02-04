Habertürk
        Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması: Rolands Smits

        Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması: Rolands Smits

        Anadolu Efes'te forma giyen Letonyalı basketbolcu Rolands Smits'in sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edildi.

        Giriş: 04.02.2026 - 19:21 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:21
        Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Valencia Basket maçında darbeye bağlı yaralanma yaşayan ve maça devam edemeyen Rolands Smits’in bugün çekilen MR’ında sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun takıma dönüş süresi, pazartesi günü yeniden çekilecek MR sonrasında netleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Smits, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 26. haftasında dün oynanan Valencia Basket müsabakasının üçüncü çeyreğinde bir pozisyonda sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.

