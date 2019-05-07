AG Anadolu Grubu Holding bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri (McDonald's) ile ilgili stratejik alternatiflerin araştırılmasına yönelik yetkilendirmeye karar verdi. AG Anadolu Grubu Holding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz portföyündeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejisi çerçevesinde, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri (McDonald's) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile

görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verilmiştir" denildi.

2005'TE LİSANSÖRLÜĞÜNÜ ALMIŞTI



Anadolu Grubu, Mayıs 2005'te McDonald’s’ın Türkiye lisansörlüğünü almıştı. McDonald’s’ın Türkiye’deki ilk restoranı 1986 yılında İstanbul Taksim’de açılmıştı. Anadolu Grubu'nun internet sitesindeki bilgilere göre McDonald’s bugün, Adana, Adapazarı, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova illerinde ve bu illere bağlı çeşitli ilçelerde faaliyet gösteriyor.

250 RESTORANI BULUNUYOR

250'yi aşkın restoranı ve 6 bin çalışanı bulunan McDonald’s yılda yaklaşık 60 milyon kişiye hizmet veriyor.