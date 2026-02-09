Anadolu Grubu’nun Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti
Anadolu Grubu’nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, 9 Şubat 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Anadolu Grubu, “Kayıbımız büyük, acımız sonsuzdur” açıklamasını yaptı.
Cenaze töreni 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, İstanbul Batı Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe İlçesi Yüzevler Mahallesi’nde bulunan Maltepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.
1929’da Nevşehir’de doğan Süleyman Kamil Yazıcı’nın çocukluk yılları Aksaray’da geçti. 14 yaşında iş hayatına atılarak babasının bakkalında çalışmaya başladı; 18 yaşında toptan alımlar için çevre illere gidip gelmeye başladı. Yıllar içinde babası ve iki ağabeyiyle işleri büyüttü.
Askerlik görevi için geldiği İstanbul’da 1950’de İzzet Özilhan’la tanışan Yazıcı, ortaklık kararıyla Anadolu Grubu’nun temelini attı. Tahtakale’de oyuncak, hırdavat ve kırtasiye satan bir toptancı dükkânıyla başlayan girişim, ithalat ve ardından sanayicilikle büyüdü. İlk yabancı iş ortakları Çekoslovakya’dan oldu; Skoda pikap ve Jawa motosiklet montajıyla otomotive adım attılar. Sonrasında bira ve kırtasiye alanlarında dünyaca ünlü markalarla ortaklıklar kuruldu; grubun bira markası 1969’da Türkiye’de piyasaya çıktı. Türkiye’de kırtasiye sektörünün bilinen markası Adel hayata geçirildi; Isuzu kamyonet üretim ve pazarlama faaliyetleri başlatıldı. Coca‑Cola ile yapılan iş birliğiyle grup, dünyanın önde gelen şişeleyicilerinden biri konumuna geldi. 1960’ların sonunda holdingleşen yapıda Kamil Yazıcı ilk yönetim kurulu başkanı oldu ve 2007’ye kadar gruba liderlik etti.
Topluma katkıyı önceleyen Yazıcı ve Özilhan, 1979’da Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nı kurdu; Türkiye’ye 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı kazandırdı. Vakfın eğitim ve sağlık alanındaki projeleri günümüzde de sürüyor.
Kamil Yazıcı, 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Onursal Felsefe Doktoru unvanıyla onurlandırıldı; aynı yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası’nı aldı. 2007’de yönetim kurulu görevlerini ikinci nesle devretti ve vefatına kadar Onursal Başkanlık görevini sürdürdü.
Merhum eşi Suzan Yazıcı ile 70 yıl süren evliliğinden altı çocuğu ve 13 torunu bulunan Kamil Yazıcı’nın hayat hikâyesi, 2007’de “Ortak Akıl” adıyla kitaplaştırıldı.