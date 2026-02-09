Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,38 %2,34
        DOLAR 43,5884 %-0,04
        EURO 51,8961 %0,64
        GRAM ALTIN 7.105,87 %2,34
        FAİZ 35,20 %0,40
        GÜMÜŞ GRAM 116,83 %7,51
        BITCOIN 70.032,00 %-0,90
        GBP/TRY 59,5951 %0,37
        EUR/USD 1,1900 %0,72
        BRENT 69,33 %1,88
        ÇEYREK ALTIN 11.618,09 %2,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Anadolu Grubu’nun Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti - İş-Yaşam Haberleri

        Anadolu Grubu’nun Onursal Başkanı Kamil Yazıcı vefat etti

        Anadolu Grubu'nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, 9 Şubat 2026'da hayatını kaybetti. Cenazesi 11 Şubat Çarşamba günü Batı Ataşehir Mimar Sinan Camii'nden kaldırılarak Maltepe Yüzevler Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 20:33 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Anadolu Grubu’nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, 9 Şubat 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Anadolu Grubu, “Kayıbımız büyük, acımız sonsuzdur” açıklamasını yaptı.

        Cenaze töreni 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, İstanbul Batı Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe İlçesi Yüzevler Mahallesi’nde bulunan Maltepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.

        1929’da Nevşehir’de doğan Süleyman Kamil Yazıcı’nın çocukluk yılları Aksaray’da geçti. 14 yaşında iş hayatına atılarak babasının bakkalında çalışmaya başladı; 18 yaşında toptan alımlar için çevre illere gidip gelmeye başladı. Yıllar içinde babası ve iki ağabeyiyle işleri büyüttü.

        REKLAM

        Askerlik görevi için geldiği İstanbul’da 1950’de İzzet Özilhan’la tanışan Yazıcı, ortaklık kararıyla Anadolu Grubu’nun temelini attı. Tahtakale’de oyuncak, hırdavat ve kırtasiye satan bir toptancı dükkânıyla başlayan girişim, ithalat ve ardından sanayicilikle büyüdü. İlk yabancı iş ortakları Çekoslovakya’dan oldu; Skoda pikap ve Jawa motosiklet montajıyla otomotive adım attılar. Sonrasında bira ve kırtasiye alanlarında dünyaca ünlü markalarla ortaklıklar kuruldu; grubun bira markası 1969’da Türkiye’de piyasaya çıktı. Türkiye’de kırtasiye sektörünün bilinen markası Adel hayata geçirildi; Isuzu kamyonet üretim ve pazarlama faaliyetleri başlatıldı. Coca‑Cola ile yapılan iş birliğiyle grup, dünyanın önde gelen şişeleyicilerinden biri konumuna geldi. 1960’ların sonunda holdingleşen yapıda Kamil Yazıcı ilk yönetim kurulu başkanı oldu ve 2007’ye kadar gruba liderlik etti.

        Topluma katkıyı önceleyen Yazıcı ve Özilhan, 1979’da Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nı kurdu; Türkiye’ye 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı kazandırdı. Vakfın eğitim ve sağlık alanındaki projeleri günümüzde de sürüyor.

        Kamil Yazıcı, 1997’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Onursal Felsefe Doktoru unvanıyla onurlandırıldı; aynı yıl T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası’nı aldı. 2007’de yönetim kurulu görevlerini ikinci nesle devretti ve vefatına kadar Onursal Başkanlık görevini sürdürdü.

        Merhum eşi Suzan Yazıcı ile 70 yıl süren evliliğinden altı çocuğu ve 13 torunu bulunan Kamil Yazıcı’nın hayat hikâyesi, 2007’de “Ortak Akıl” adıyla kitaplaştırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 6 Şubat 2026 (Trump "İran'ı Vurun" Emri Verir Mi?)

        Dünya haber bekliyor: savaş mı anlaşma mı? Trump "İran'ı vurun" emri verir mi? İran Trump'ın şartlarına ne dedi? İsrail'den Trump'a "Epstein Şantajı" mı? Epstein belgeleri İran saldırısıyla bağlantılı mı? Epstein dosyası bir "Sopa" mı? Trump'ın 4 şartı: Teslimiyet mi? ABD-İran görüşmesi çıkmazda mı?...
        #Kamil Yazıcı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız