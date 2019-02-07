2013 yılından bu yana Anadolu Grubu'nda çeşitli pozisyonlarda görev yapan Yutkun Tok, 1 Şubat'tan itibaren yeni görevine başladı. Anadolu Grubu'nda otomotiv grubu çatısı altında yer alan motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor ile 135 yıllık traktör üreticisi İtalyan Argo Tractors'ün 2017 yılında yerli traktör üretimi için ortaklaşa kurdukları Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş’nin genel müdür pozisyonuna Yutkun Tok atandı.
KARİYERİNE UZEL MAKİNA'DA BAŞLADI
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu Yutkun Tok, kariyerine 2004 yılında Uzel Makina San. A.Ş.’de Satın alma Uzmanı olarak başladı. Tarım, teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki yöneticiliklerinin ardından 2013 yılı itibarıyla Anadolu Grubu otomotiv şirketlerinden Çelik Motor Ticaret A.Ş.’de Tedarik Zinciri ve Ürün Müdürü, ardından Kısa Dönem Kiralama Direktörü ve son olarak da satış direktörü görevlerini üstlendi. Tok, 1 Şubat itibarıyla Anadolu Landini’de Genel Müdür olarak atandığı duyuruldu.
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