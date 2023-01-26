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Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu leoparının iki bölgede yeniden görüntülendiğini belirterek, "Anadolu leoparının izini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı

Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi
AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından, Anadolu leoparının yeni görüntülerini paylaştı.

AA'nın haberine göre Kirişci, "Anadolu leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Kirişci'nin mesajı aktarılırken yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, oldukça zor bir alan olan yaban hayatıyla ile ilgili çalışmalar, teknolojinin gelişmesiyle fotokapanlardan da yararlanılarak yürütülüyor. Ülke genelinde doğaya yerleştirilen yaklaşık 3 bin fotokapan ile gerçekleştirilen çalışmalarda, yaban hayvanları, insan faktöründen mümkün olduğunca az etkileniyor, elde edilen verilerin doğruluk ve güvenilirlik oranı da yükseliyor.

Fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri, popülasyon yoğunlukları, bireylerin teşhisi gibi bilgiler, kesin verilerle ortaya konulabiliyor. Nesli tehlike altında olan ve "Anadolu parsı" da denilen Anadolu leoparının izi de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından son yıllarda doğaya yerleştirilen fotokapanlarla sürülüyor.

PARS ARAŞTIRMA VE İZLEME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Eylem planının oluşturulmasında, bilimsel altlık oluşturmak üzere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kedigiller Uzmanlar Grubu ve DKMP 6. Bölge Müdürlüğünden uzmanların yer aldığı bir proje için TÜBİTAK'a yapılan başvuru kabul edildi. 18 Ocak'ta DKMP Genel Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında 'Pars Araştırma ve İzleme İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Proje ve protokoller kapsamında yapılacak çalışmalarla ülkede Anadolu leoparı alt türünün yayılış haritası oluşturulacak, bulunması muhtemel alanlarda iz, dışkı, leş gibi işaretler araştırılacak. Ayrıca, yöre insanlarıyla görüşülerek bu alanlardaki bireylerin tespiti, koruma ve geliştirilme tedbirlerinin alınarak uygulamaya konulması, özellikle popülasyonun geleceği için dişi birey bulunması da eylem planının önemli konuları arasında yer alacak.

GÜNDE 25 KİLOMETREDEN FAZLA HATTI DOLAŞIYOR

Yürütülen çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, birçok yırtıcı memeli gibi Anadolu leoparı da kendi yaşam alanı sınırlarında avlanmak ve bu alanı korumak için çaba sarf ediyor. DKMP Genel Müdürlüğünce bugüne kadar Anadolu leoparına ilişkin çok sayıda görüntü ve video kaydına ulaşıldı. Buna göre, Anadolu leoparının bir günlük periyotta 25 kilometreden fazla hattı dolaştığı tespit edildi.

İZ VE İŞARETLER ÜZERİNE TAKİP BAŞLAMIŞTI

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974'te öldürülen Anadolu leoparının bu türe ait son birey olduğu ve ülkede tükendiği düşünülmekteyken DKMP Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında rastlanan iz ve işaretler üzerine, bunun aksi yönünde bulgulara ulaşılmasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. İlk olarak bir bölgede başlatılan çalışmalar neticesinde, 25 Ağustos 2019'da erkek bir leopara ait fotoğraflar fotokapana yansımıştı. Bunun üzerine ulusal bir eylem planı hazırlama çalışmaları gündeme gelmiş ve sistematik veri toplama faaliyetleri başlatılmıştı. Süreç içinde Türkiye'de farklı bir bölgede yapılan çalışmalarda da bir erkek birey daha tespit edilmişti.

DKMP Genel Müdürlüğüne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu, ülkede en az 4 farklı alanda leopar bireyleri olduğu belirlenmişti. Leoparın düzenli bir popülasyonundan bahsetmek bu aşamada mümkün olmamakla birlikte kapsamlı bir araştırmayla mevcut-potansiyel yaşama alanlarının acilen belirlenmesi için Leopar Araştırma Birimi oluşturulmuş ve Leopar Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştı.

* Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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